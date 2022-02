Inzaghi trema | chiamata dalla Premier | scambio choc

Advertising

infoitsport : Inter, Inzaghi trema: esonero in arrivo, si libera un big -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi trema

Calciomercatonews.com

... maancora quando Sturaro spreca calciando in curva la palla tutto solo dal limite (78'). Anon bastano i cambi Proprio Lautaro allora prova subito a graffiare sull'ennesima sponda di ...... ma non raccoglie nulla ( qui le parole dia fine match ). 'Il Liverpool ha visto le streghe a San Siro', scrive il giornale. E del resto la traversa di Hakan Calhanogluancora. ...Il calciomercato estivo dell'Inter può prendere una piega inattesa: uno degli uomini fondamentali per Inzaghi può salutare con lo scambio.Ora sono 4 gare senza vittorie, eravamo abituati diversamente ma ora lavoreremo di più, dopo un’accurata analisi” Nuovo stop dell’Inter di Simone Inzaghi che certifica la sua crisi non andando oltre l ...