I Santi di 26 Febbraio 2022 (Di sabato 26 febbraio 2022) Santa PAOLA DI SAN GIUSEPPE CALASANZIO (PAOLA MONTAL Y FORNES) Fondatrice delle Figlie di Maria Arenys de Mar, Barcellona, Spagna, 11 ottobre 1799 – Olesa di Montserrat, 26 Febbraio 1889Devozione e studio, «piedad y letras»: il motto di santa Paola di San Giuseppe Calasanzio (al secolo Paola Montal y Fornes) ci mostra il volto di una fede che sa coinvolgere il cuore e l’intelletto, che forma persone integrali e costruisce così un mondo diverso. Questa santa spagnola era nata nel 1799 ad Arenys de Mar (Barcellona) e a 30 anni fondò a Figueras la sua prima scuola femminile, convinta della necessità di offrire alle ragazze un accesso all’istruzione. Dal 1837, poi, si …www.Santiebeati.it/dettaglio/42875 San SERVOLO DI VERONA Vescovo www.Santiebeati.it/dettaglio/97553 Sant’ ILARIO DI MAGONZA ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 26 febbraio 2022) Santa PAOLA DI SAN GIUSEPPE CALASANZIO (PAOLA MONTAL Y FORNES) Fondatrice delle Figlie di Maria Arenys de Mar, Barcellona, Spagna, 11 ottobre 1799 – Olesa di Montserrat, 261889Devozione e studio, «piedad y letras»: il motto di santa Paola di San Giuseppe Calasanzio (al secolo Paola Montal y Fornes) ci mostra il volto di una fede che sa coinvolgere il cuore e l’intelletto, che forma persone integrali e costruisce così un mondo diverso. Questa santa spagnola era nata nel 1799 ad Arenys de Mar (Barcellona) e a 30 anni fondò a Figueras la sua prima scuola femminile, convinta della necessità di offrire alle ragazze un accesso all’istruzione. Dal 1837, poi, si …www.ebeati.it/dettaglio/42875 San SERVOLO DI VERONA Vescovo www.ebeati.it/dettaglio/97553 Sant’ ILARIO DI MAGONZA ...

Advertising

Greenpeace_ITA : ?? Manifestazione per la pace: domani mattina appuntamento a Roma con @RetePaceDisarmo in Piazza Santi Apostoli, al… - SaveChildrenIT : ??Anche noi domani 26 Febbraio dalle 11 saremo in P.zza Santi Apostoli a Roma alla #manifestazione per un'Europa di… - PinellaAllibrio : RT @libera_annclm: Libera aderisce all'appello della @RetePaceDisarmo e promuove la manifestazione per la pace indetta a livello nazionale… - sa_sol : RT @libera_annclm: Libera aderisce all'appello della @RetePaceDisarmo e promuove la manifestazione per la pace indetta a livello nazionale… - alcinx : RT @libera_annclm: Libera aderisce all'appello della @RetePaceDisarmo e promuove la manifestazione per la pace indetta a livello nazionale… -