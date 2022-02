Guerra in Ucraina e Covid, l’uomo sfida Dio? (Di sabato 26 febbraio 2022) di Biagio Maimone È Guerra in Ucraina. Il Presidente russo Vladimir Putin ha dato ordine al suo esercito di invadere l’Ucraina ed ha iniziato a bombardare le città e la popolazione civile.Pandemia e Guerra sembrano essere facce della stessa medaglia in quanto puntano entrambe allo sterminio degli esseri umani. Far morire è, forse, diventato il compito primario del nuovo ordine mondiale, concepito per ricreare un nuovo assetto economico e sociale che ridisegni il mondo? Gli uomini, quindi, decidono la vita di altri uomini, come se nulla fosse. E Dio? Dio è stato dimenticato. E’ l’era del Superuomo che tutto decide e tutto fa. Uomini morti come insetti, colpiti dalla pandemia, e uomini che moriranno in questa Guerra che, se non controllata, potrà diventare un’apocalisse ... Leggi su ildenaro (Di sabato 26 febbraio 2022) di Biagio Maimone Èin. Il Presidente russo Vladimir Putin ha dato ordine al suo esercito di invadere l’ed ha iniziato a bombardare le città e la popolazione civile.Pandemia esembrano essere facce della stessa medaglia in quanto puntano entrambe allo sterminio degli esseri umani. Far morire è, forse, diventato il compito primario del nuovo ordine mondiale, concepito per ricreare un nuovo assetto economico e sociale che ridisegni il mondo? Gli uomini, quindi, decidono la vita di altri uomini, come se nulla fosse. Eè stato dimenticato. E’ l’era del Superuomo che tutto decide e tutto fa. Uomini morti come insetti, colpiti dalla pandemia, e uomini che moriranno in questache, se non controllata, potrà diventare un’apocalisse ...

