Greuther Furth vs FC Koln | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 26 febbraio 2022) Ilcontinua la sua lotta per la sopravvivenza in Bundesliga quando oggi sabato 6 febbraio accoglie le speranze europee dell’FC. I padroni di casa rimangono in fondo alla classifica ma hanno mostrato molti segnali promettenti nelle ultime settimane, mentre gli ospiti hanno mantenuto la pressione sulle squadre sopra di loro in classifica tornando a vincere lo scorso fine settimana. Il calcio di inizio divs FCè previsto alle 15:30 Anteprima della partitavs FC: a che punto sono le due squadre?Nonostante l’ammirevole prestazione per gran parte dello scorso weekend, ilè stato sconfitto per 4-1 ...