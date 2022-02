Francesco Bianconi torna in tour: le date (Di sabato 26 febbraio 2022) MILANO – Francesco Bianconi, accompagnato da “La Sua Stupefacente Band”, torna al suo primo amore, il live, e nel prossimo mese di maggio sarà in tour nei teatri – partenza da Fermo il 13 – il 20 maggio a Firenze al Teatro Puccini e il 21 a Roma all’Auditorium Parco della Musica, per poi toccare le principali città italiane. Sarà l’occasione per presentare i suoi ultimi lavori in studio, in una summa ideale della sua prolifica produzione, dai progetti più recenti ad incursioni nel recente passato, ma non solo: il cantautore ha infatti pensato questo nuovo tour come “una storia a parte” dove protagoniste saranno “elettricità, percussione, tensione e massa sonica” – anticipa Bianconi – alternate a momenti più acustici con le canzoni degli ultimi dischi in primo piano, ma anche ... Leggi su lopinionista (Di sabato 26 febbraio 2022) MILANO –, accompagnato da “La Sua Stupefacente Band”,al suo primo amore, il live, e nel prossimo mese di maggio sarà innei teatri – partenza da Fermo il 13 – il 20 maggio a Firenze al Teatro Puccini e il 21 a Roma all’Auditorium Parco della Musica, per poi toccare le principali città italiane. Sarà l’occasione per presentare i suoi ultimi lavori in studio, in una summa ideale della sua prolifica produzione, dai progetti più recenti ad incursioni nel recente passato, ma non solo: il cantautore ha infatti pensato questo nuovocome “una storia a parte” dove protagoniste saranno “elettricità, percussione, tensione e massa sonica” – anticipa– alternate a momenti più acustici con le canzoni degli ultimi dischi in primo piano, ma anche ...

