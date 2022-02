F1, i pro e i contro della Ferrari nei Test di Barcellona (Di sabato 26 febbraio 2022) Si sono ufficialmente concluse le tre giornate di Test pre-stagionali riservati alla Formula Uno che sono andati in scena sul tracciato del Montmelò, ad una ventina di chilometri di distanza da Barcellona. Sulla pista catalana le sessioni sono risultate pressoché top-secret, ma tempi interessanti e spunti da valutare con attenzione non sono certo mancati e, di conseguenza, vanno analizzati con precisione. In casa Ferrari questa prima tranche di Test (la seconda ed ufficiale la vivremo nel corso del prossimo weekend in Bahrein) ha sicuramente regalato un sorriso da Mattia Binotto in giù. Niente di trascendentale, un sorriso accennato si potrebbe dire, ma che va a confermare quello che a Maranello speravano: la F1-75 sembra davvero nata sotto una buona stella e il nuovo fondo ha dato risposte eccellenti. Sia ben chiaro, ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) Si sono ufficialmente concluse le tre giornate dipre-stagionali riservati alla Formula Uno che sono andati in scena sul tracciato del Montmelò, ad una ventina di chilometri di distanza da. Sulla pista catalana le sessioni sono risultate pressoché top-secret, ma tempi interessanti e spunti da valutare con attenzione non sono certo mancati e, di conseguenza, vanno analizzati con precisione. In casaquesta prima tranche di(la seconda ed ufficiale la vivremo nel corso del prossimo weekend in Bahrein) ha sicuramente regalato un sorriso da Mattia Binotto in giù. Niente di trascendentale, un sorriso accennato si potrebbe dire, ma che va a confermare quello che a Maranello speravano: la F1-75 sembra davvero nata sotto una buona stella e il nuovo fondo ha dato risposte eccellenti. Sia ben chiaro, ...

Advertising

borghi_claudio : @Yorickyorick44 Si certo, poter dire di tutto è liberatorio però non avere un partito alle spalle comporta che il g… - GiovaAlbanese : ?? #Juventus in ansia per #KaioJorge, uscito in barella tra le lacrime dopo aver messo male il ginocchio destro ment… - JuventusFCYouth : #Under23 | Pari al riposo contro la Pro Patria: zero a zero il parziale. - VendutoCorrotto : RT @alessandro613: @matteosalvinimi Altro che no vax, questo cerca i voti nel vuoto lasciato da Maria Teresa di Calcutta. Avrà visto la Mad… - alessandro613 : @matteosalvinimi Altro che no vax, questo cerca i voti nel vuoto lasciato da Maria Teresa di Calcutta. Avrà visto l… -