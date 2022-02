Curiosa caso per Kayla Sparks: nella stessa sera presente a Smackdown e a Rampage (Di sabato 26 febbraio 2022) Particolare quanto accaduto ieri sera tra Smackdown e Rampage. In entrambi gli show è apparsa la stessa wrestler, Kayla Sparks, nota nel giro delle indies. La ragazza ha partecipato contemporaneamente ad uno skit con i Los Lotharios in WWE e ha lottato contro Serena Deeb in AEW. I fan l’hanno riconosciuta subito e hanno mostrato la curiosità sui social. Kayla Sparks a Smackdown WHAT A MOMENT!!! ? @WWE @AngelGarzaWwe @humberto wwe #Smackdown Kayla Sparks ?? (@KaylaSparks247) February 26, 2022 Kayla Sparks a Rampage .@SerenaDeeb really said the 5 minutes starts NOW ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 26 febbraio 2022) Particolare quanto accaduto ieritra. In entrambi gli show è apparsa lawrestler,, nota nel giro delle indies. La ragazza ha partecipato contemporaneamente ad uno skit con i Los Lotharios in WWE e ha lottato contro Serena Deeb in AEW. I fan l’hanno riconosciuta subito e hanno mostrato la curiosità sui social.WHAT A MOMENT!!! ? @WWE @AngelGarzaWwe @humberto wwe #?? (@247) February 26, 2022.@SerenaDeeb really said the 5 minutes starts NOW ...

