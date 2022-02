Borrelli (Verdi): “Vandali in azione di notte a Sant’Antimo” (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Antimo (Na) – “I video che ci sono stati recapitati raccontano di alcuni ragazzi che a Sant’Antimo vagano di notte per le vie della città con l’intento di fare danni.Prima pensano di accanirsi contro qualche malcapitato che si aggira da solo, poi decidono di compiere atti Vandalici. Giunti in uno spazio dedicato ai bimbi hanno divelto due panchine e preso a calci una giostrina, con accanimento, fino a distruggerla”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde che ha inviato il video alle forze dell’ordine per i dovuti interventi. “Il tutto viene filmato e postato sui social – spiega – in attesa di raccogliere consensi dalla rete. E’ pura follia, disarmante tanta scempiaggine. I social da tempo fungono da cassa di risonanza anche per ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – “I video che ci sono stati recapitati raccontano di alcuni ragazzi che avagano diper le vie della città con l’intento di fare danni.Prima pensano di accanirsi contro qualche malcapitato che si aggira da solo, poi decidono di compiere attici. Giunti in uno spazio dedicato ai bimbi hanno divelto due panchine e preso a calci una giostrina, con accanimento, fino a distruggerla”. Lo ha detto Francesco Emilio, consigliere regionale di Europa Verde che ha inviato il video alle forze dell’ordine per i dovuti interventi. “Il tutto viene filmato e postato sui social – spiega – in attesa di raccogliere consensi dalla rete. E’ pura follia, disarmante tanta scempiaggine. I social da tempo fungono da cassa di risonanza anche per ...

