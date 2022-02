Atp Dubai, trionfa Rublev in due set: battuto Vesely 6 - 3, 6 - 4 (Di sabato 26 febbraio 2022) Andrey Rublev vince il torneo Atp di Dubai battendo in finale il ceco Jiri Vesely per 6 - 3 6 - 4 in appena 81 minuti di gioco. È questo l'esito di un match rimasto in equilibrio solo nelle fasi ... Leggi su gazzetta (Di sabato 26 febbraio 2022) Andreyvince il torneo Atp dibattendo in finale il ceco Jiriper 6 - 3 6 - 4 in appena 81 minuti di gioco. È questo l'esito di un match rimasto in equilibrio solo nelle fasi ...

