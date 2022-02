Assolto Carabiniere accusato di aver rubato una bottiglia di Gin (Di sabato 26 febbraio 2022) «Fine di un incubo per un nostro Dirigente Sindacale, che per cinque anni ha fatto i conti con un’accusa infondata e infamante: accusato di aver rubato una bottiglia di gin» Lo rende noto la segreteria regionale del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC) Emilia Romagna. Il caso approdò alla Procura della Repubblica di Ravenna nel 2017 attraverso una corposa informativa firmata dal Capitano Giuseppe Mercatali, all’epoca Comandante della Compagnia di Cervia Milano Marittima. La brillante attività investigativa dell’ufficiale – in cui parrebbe essere rientrata anche una richiesta di accertamento con l’etilometro, in un contesto estraneo alla circolazione stradale – è costata allo sfortunato collega e nostro Dirigente un calvario di circa cinque anni. Nel pomeriggio del 25 febbraio 2022, il Giudice del ... Leggi su forzearmatenews (Di sabato 26 febbraio 2022) «Fine di un incubo per un nostro Dirigente Sindacale, che per cinque anni ha fatto i conti con un’accusa infondata e infamante:diunadi gin» Lo rende noto la segreteria regionale del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC) Emilia Romagna. Il caso approdò alla Procura della Repubblica di Ravenna nel 2017 attrso una corposa informativa firmata dal Capitano Giuseppe Mercatali, all’epoca Comandante della Compagnia di Cervia Milano Marittima. La brillante attività investigativa dell’ufficiale – in cui parrebbe essere rientrata anche una richiesta di accertamento con l’etilometro, in un contesto estraneo alla circolazione stradale – è costata allo sfortunato collega e nostro Dirigente un calvario di circa cinque anni. Nel pomeriggio del 25 febbraio 2022, il Giudice del ...

