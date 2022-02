Zelensky | «Serve coalizione contro la guerra»

Leggi su panorama

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Ore 8.20 - Tweet di"Abbiamo bisogno di unala", dicein un tweet. "Difendiamo la nostra libertà, la nostra terra. Abbiamo bisogno di un'assistenza internazionale efficace. Ne ho discusso con (il presidente della Polonia, ndr) @AndrzejDuda. Mi appello ai 'Nove di Bucarest' per aiuti alla Difesa, sanzioni, pressioni sull'aggressore. Insieme dobbiamo portare la Russia al tavolo dei negoziati. Abbiamo bisogno di unala": recita il tweet. Il cosiddetto gruppo dei 'Nove di Bucarest' è formato da Romania, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia e Slovacchia. Il presidente ucraino si trova in un logo segreto e sarebbe pronto un piano per portarlo in salvo ...