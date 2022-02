Vitesse-Roma | Letsch | “Sorteggio più difficile | ma giochiamo a calcio per questo”

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 febbraio 2022) L’allenatore del, Thomas, ha commentato ildi Conference League che ha visto gli olandesi pescare la. L’urna di Nyon ha infatti messo di fronte ilai giallorossi nel doppio confronto che metterà in palio un posto per i quarti di finale. “E’ ilpiù bello, ma anche quello piùche potevamo immaginare. Nell’ambiente tutti pensano che sia una sfida meravigliosa. Sein Europa è soprattutto per queste cose” ha dichiarato, che non vede l’ora di affrontare la squadra di Mourinho agli ottavi di finale. SportFace.