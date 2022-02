Vice Vlahovic: la Juventus apre il casting (Di venerdì 25 febbraio 2022) Visto la partenza sempre più probabile di Kean, la Juventus non vuole farsi trovare impreparata e sta già pensando ad un Vice Vlahovic, una punta in grado di accettare il ruolo di comprimario del serbo in attesa del proprio turno in campo. Sono almeno quattro i profili finiti sotto la lente d’ingrandimento degli osservatori bianconeri. Vice Vlahovic: chi sta seguendo la Juventus? I bianconeri sono a caccia di una soluzione low cost e di esperienza per non incidere troppo sul bilancio societario.L’ identikit porterebbe ad Eric Choupo-Moting , attaccante camerunense con passaporto tedesco in forza al Bayern Monaco, dove fatica a trovare spazio, motivo per il quale l’affare potrebbe andare facilmente in porto. Tra l’altro il giocatore anche al Psg aveva ricoperto questo ruolo di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 25 febbraio 2022) Visto la partenza sempre più probabile di Kean, lanon vuole farsi trovare impreparata e sta già pensando ad un, una punta in grado di accettare il ruolo di comprimario del serbo in attesa del proprio turno in campo. Sono almeno quattro i profili finiti sotto la lente d’ingrandimento degli osservatori bianconeri.: chi sta seguendo la? I bianconeri sono a caccia di una soluzione low cost e di esperienza per non incidere troppo sul bilancio societario.L’ identikit porterebbe ad Eric Choupo-Moting , attaccante camerunense con passaporto tedesco in forza al Bayern Monaco, dove fatica a trovare spazio, motivo per il quale l’affare potrebbe andare facilmente in porto. Tra l’altro il giocatore anche al Psg aveva ricoperto questo ruolo di ...

Advertising

infoitsport : Calciomercato Juve: assalto al vice Vlahovic, si chiude - GianfrancoTito8 : #Juventus La Juventus per il prossimo anno cerca un vice Vlahovic. I candidati sono 2: Belotti e Choupo Monting. I… - infoitsport : Calciomercato Juventus: in estate arriva il vice-Vlahovic - infoitsport : Non solo il centrocampo, la Juve cerca anche un vice Vlahovic: idea e nomi - infoitsport : Con Kean in uscita, per la Juve è caccia aperta ad un vice Vlahovic: idea Choupo-Moting -