Ufficiale, la Formula 1 annulla il GP di Russia: 'In queste circostanze è impossibile' (Di venerdì 25 febbraio 2022) Una decisione inevitabile vista "la circostanza attuale" . Così la Formula 1 motiva ufficialmente la scelta di annullare il GP di Russia che si sarebbe dovuto correre a Sochi il prossimo 25 settembre. ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 25 febbraio 2022) Una decisione inevitabile vista "la circostanza attuale" . Così la1 motiva ufficialmente la scelta dire il GP diche si sarebbe dovuto correre a Sochi il prossimo 25 settembre. ...

