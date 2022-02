**Ucraina: allarme aereo ed esplosioni a Kiev** (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. - (Adnkronos) - Le autorità del Comune di Kiev hanno lanciato un allarme aereo e hanno chiesto ai cittadini di mettersi al riparo. Le testimonianze su twitter riportano di "forti esplosioni" nella capitale nell'ultima mezz'ora. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. - (Adnkronos) - Le autorità del Comune di Kiev hanno lanciato une hanno chiesto ai cittadini di mettersi al riparo. Le testimonianze su twitter riportano di "forti" nella capitale nell'ultima mezz'ora.

Advertising

TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - TgLa7 : #RussiaUkraineConflict Le sirene di allarme stanno suonando in questi minuti a Kiev mentre le autorità locali chied… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La guerra colpisce anche i bambini fragili: evacuati d'urgenza da Kiev alcuni piccoli oncologici. Ma molt… - BarbieRapetz1 : RT @infosec202002: Dopo un mese di attacchi cyber, Putin scatena la terza guerra mondiale #attacchicyber #puntin #ramsomware #Russia #Ucra… - AvucatPich : Video di videogiochi spacciati per video di misdili su Kiev. Tante parole ma nessuna immagine di carri armati. Alla… -