Traffico Roma del 25-02-2022 ore 18:30 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Luceverde Roma non trovati dalla redazione Buonasera Traffico ancora molto intenso sulla rete viene a cittadini Anche a causa dello sciopero nel trasporto pubblico sciopero che riprenderà alle 23 protrarsi A fine servizio invariata la situazione sul Raccordo Anulare permangono coda in carreggiata interna tra incazzi a farmi i miei Salaria e successivamente a partire dal bivio con la Roma Firenze fino all’uscita La Rustica carreggiata esterna rallentamenti con code a tratti a partire dallo svincolo continua euro e fino allo svincolo con la Roma Napoli sulla tangenziale code a partire da Corso Francia vicino alla Salaria poi ci sono cose che verso lo stadio Olimpico viale Castrense fino al bivio con la Roma la cura tutta la turbano della Roma L’Aquila rallentamenti con code a tratti ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 febbraio 2022) Luceverdenon trovati dalla redazione Buonaseraancora molto intenso sulla rete viene a cittadini Anche a causa dello sciopero nel trasporto pubblico sciopero che riprenderà alle 23 protrarsi A fine servizio invariata la situazione sul Raccordo Anulare permangono coda in carreggiata interna tra incazzi a farmi i miei Salaria e successivamente a partire dal bivio con laFirenze fino all’uscita La Rustica carreggiata esterna rallentamenti con code a tratti a partire dallo svincolo continua euro e fino allo svincolo con laNapoli sulla tangenziale code a partire da Corso Francia vicino alla Salaria poi ci sono cose che verso lo stadio Olimpico viale Castrense fino al bivio con lala cura tutta la turbano dellaL’Aquila rallentamenti con code a tratti ...

Advertising

LuceverdeRoma : ? #Roma #incidente - Piazzale Prenestino ??????#Traffico rallentato in tutta la zona #Luceverde #Lazio - VAIstradeanas : 18:35 #SS11 Traffico da Novara - Via Roma a Novara - SS211 D. Lomellina E SS32 Ticinese.Velocità:13Km/h - LuceverdeRoma : ? #Roma #incidente - Piazza Vittorio Emanuele II ??????#Traffico rallentato altezza Via Mamiani #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ? #Roma #incidente - Via dell'Osteria del Finocchio ??????#Traffico rallentato altezza Via Calascibetta #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ? #Roma #incidente - Via Pietro Bembo ??????#Traffico rallentato altezza Via Pasquale II #Luceverde #Lazio -