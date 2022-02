Rompicapo | riesci a risolverlo? Un bambino ci riesce e tu!

Leggi su formatonews

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Siete pronti per mettervi alla prova con un nuovo quiz? Quello che vi presentiamo oggi è un problema di prima elementare: risolvi il problemaEccoci anche oggi con un nuovo e divertente quiz. Tutto quello che dovete fare è mettere alla prova il vostro QI, anche se possiamo assicurarvi che questo problema sono riusciti aanche ragazzi delle elementari. Infatti, si tratta proprio di un test matematico: insomma concentratevi e date la giusta risposta.: quanti cioccolattini mette in scatola? La prima cosa da fare, come detto già in precedenza è prendere carta e penna e ragionare. Proprio come si fa con i problemi matematici bisogna riflettere. Occorre procedere passo dopo passo. Come si vede nella foto, il problema dice che ci sono 416 bignè totali, e di questi solo i 5/8 vengono venduti. La ...