Roma, Pallotta: “La Juventus faceva i giochini, una ca**ata prendere Monchi” (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Pensavo che la Juventus fosse la squadra più forte degli ultimi nove anni, ma ora, quando guardi alle indagini in corso, inizio a metterlo in dubbio. Avevano il loro stadio e più del doppio dei nostri ricavi, ogni volta che avevamo un buon giocatore in rosa dovevamo preoccuparci se sarebbe arrivata la Juve a prenderselo. Lo hanno fatto con il Napoli, il Milan, lo hanno fatto con noi con Pjanic, e lo hanno appena fatto con la Fiorentina. Ma poi vedi le indagini in corso (sulle plusvalenze, ndr), non sappiamo cosa ne verrà fuori, ma sembra chiaro che la Juventus potrebbe aver fatto qualche “giochino” con il calciomercato”. Lo ha detto l’ex presidente della Roma, James Pallotta – intervenuto alla radio americana SiriusFM, come riporta e traduce Il Tempo -, soffermandosi sull’indagine legata alle plusvalenze. Per ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Pensavo che lafosse la squadra più forte degli ultimi nove anni, ma ora, quando guardi alle indagini in corso, inizio a metterlo in dubbio. Avevano il loro stadio e più del doppio dei nostri ricavi, ogni volta che avevamo un buon giocatore in rosa dovevamo preoccuparci se sarebbe arrivata la Juve a prenderselo. Lo hanno fatto con il Napoli, il Milan, lo hanno fatto con noi con Pjanic, e lo hanno appena fatto con la Fiorentina. Ma poi vedi le indagini in corso (sulle plusvalenze, ndr), non sappiamo cosa ne verrà fuori, ma sembra chiaro che lapotrebbe aver fatto qualche “giochino” con il calciomercato”. Lo ha detto l’ex presidente della, James– intervenuto alla radio americana SiriusFM, come riporta e traduce Il Tempo -, soffermandosi sull’indagine legata alle plusvalenze. Per ...

