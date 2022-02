Questa foto non mostra un aereo russo abbattuto in Ucraina (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il 24 febbraio 2022 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra un aereo in volo in fiamme. La foto è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «aereo DI COMBATTIMENTO, DI RUSSIA + PUTIN,SOLO COSÌ DEVI APPARIRE IN CIELO DI Ucraina! abbattuto». Il riferimento è all’operazione militare lanciata dalla Russia, che nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 2022 ha bombardato e invaso diverse aree dell’Ucraina. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. La foto è reale, ma non è stata scattata febbraio 2022 in Ucraina e non ha quindi alcun collegamento con l’attacco russo nel Paese. L’immagine è datata 24 luglio 1993 e si riferisce a una ... Leggi su facta.news (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il 24 febbraio 2022 su Facebook è stata pubblicata un’immagine cheunin volo in fiamme. Laè accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «DI COMBATTIMENTO, DI RUSSIA + PUTIN,SOLO COSÌ DEVI APPARIRE IN CIELO DI». Il riferimento è all’operazione militare lanciata dalla Russia, che nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 2022 ha bombardato e invaso diverse aree dell’. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Laè reale, ma non è stata scattata febbraio 2022 ine non ha quindi alcun collegamento con l’attacconel Paese. L’immagine è datata 24 luglio 1993 e si riferisce a una ...

