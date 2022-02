Paradiso delle Signore | scoppia l’amore tra i due attori?

Leggi su chenews

(Di venerdì 25 febbraio 2022)colpisce ancora? Pare proprio che tra duedel cast siatocon tanto di prove social che lo testimoniano, i due non si nascondono più. Si torna a parlare della popolare soap opera di Rai Uno che oltre ad essere un grande successo per il pubblico, è anche galeotta visto che pare proprio che tra due membri del cast sia natoo almeno questo è quello che viene da pensare guardando i social. Non sappiamo se le cose stiamo come si vedono visto che i due diretti interessati non si sono ancora pronunciati in merito, eppure le immagini sembrano davvero essere inequivocabili, in poco tempo il breve video ha fatto il giro del web. Ma facciamo un passo indietro e prima di vedere la nuova puntata in onda su Rai ...