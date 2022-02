Nasce Gianluigi Donnarumma – 25 febbraio 1999 – VIDEO (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il 25 febbraio 1999 Nasce Gianluigi Donnarumma, talento precoce del calcio italiano da molti considerato l’erede di Buffon Gianluigi Donnarumma, nato a Castellammare di Stabia il 25 febbraio 1999, è uno dei talenti più precoci della nostra Serie A. L’estremo difensore del Milan ha infatti esordito nella massima serie ad appena 16 anni e 8 mesi, mostrando da subito di avere i mezzi tecnici e fisici per poter diventare un grande portiere. Il compito che deve assolvere, ossia quello di sostituire degnamente il suo predecessore Gianluigi Buffon, non sembra facile, ma il folgorante inizio di carriera del portiere lascia ben sperare per il futuro, che fa sognare i tifosi rossoneri ma anche l’intero movimento ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il 25, talento precoce del calcio italiano da molti considerato l’erede di Buffon, nato a Castellammare di Stabia il 25, è uno dei talenti più precoci della nostra Serie A. L’estremo difensore del Milan ha infatti esordito nella massima serie ad appena 16 anni e 8 mesi, mostrando da subito di avere i mezzi tecnici e fisici per poter diventare un grande portiere. Il compito che deve assolvere, ossia quello di sostituire degnamente il suo predecessoreBuffon, non sembra facile, ma il folgorante inizio di carriera del portiere lascia ben sperare per il futuro, che fa sognare i tifosi rossoneri ma anche l’intero movimento ...

