Montemesola si unisce in preghiera per la pace in Ucraina (Di venerdì 25 febbraio 2022) Le notizie degli ultimi giorni sulle tensioni in Ucraina e quelle dei bombardamenti che hanno mandato in panico e fuga tantissimi civili, non hanno lasciato indifferenti nessuno. L’incubo della guerra è da giorni vivo negli occhi di adulti e bambini che si sono risvegliati loro malgrado, sotto missili e aerei militari. Come altre città d’Italia e del mondo, anche Montemesola si unisce in preghiera, sull’onda del messaggio di Papa Francesco, per chiedere il dono della pace per il popolo Ucraino. Per questo motivo, la Parrocchia Santa Maria della Croce per questo pomeriggio, a partire dalle ore 16.00 ha chiamato a raccolta fedeli e cittadini per un momento di preghiera. Alle ore 16.00 si terrà una preghiera di lode, mentre alle 16.00, don Mimmo Alò presiederà ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 25 febbraio 2022) Le notizie degli ultimi giorni sulle tensioni ine quelle dei bombardamenti che hanno mandato in panico e fuga tantissimi civili, non hanno lasciato indifferenti nessuno. L’incubo della guerra è da giorni vivo negli occhi di adulti e bambini che si sono risvegliati loro malgrado, sotto missili e aerei militari. Come altre città d’Italia e del mondo, anchesiin, sull’onda del messaggio di Papa Francesco, per chiedere il dono dellaper il popolo Ucraino. Per questo motivo, la Parrocchia Santa Maria della Croce per questo pomeriggio, a partire dalle ore 16.00 ha chiamato a raccolta fedeli e cittadini per un momento di. Alle ore 16.00 si terrà unadi lode, mentre alle 16.00, don Mimmo Alò presiederà ...

Advertising

infoitinterno : Montemesola si unisce in preghiera per la pace in Ucraina - TarantiniTime : Montemesola si unisce in preghiera per la pace in Ucraina -

Ultime Notizie dalla rete : Montemesola unisce Montemesola si unisce in preghiera per la pace in Ucraina Tarantini Time Montemesola si unisce in preghiera per la pace in Ucraina Come altre città d’Italia e del mondo, anche Montemesola si unisce in preghiera, sull’onda del messaggio di Papa Francesco, per chiedere il dono della pace per il popolo Ucraino. Per questo motivo, la ...

Come altre città d’Italia e del mondo, anche Montemesola si unisce in preghiera, sull’onda del messaggio di Papa Francesco, per chiedere il dono della pace per il popolo Ucraino. Per questo motivo, la ...