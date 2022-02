M5S-LCR | Campidoglio esponga bandiera Pace per dire no a guerra

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma – “In queste ore il mondo intero è in apprensione per le sorti dell’Ucraina, vittima di un terribile attacco militare che sta sconvolgendo la vita di milioni di civili.” “Proprio al fine di mostrare concretamente la vicinanza di Roma Capitale al popolo ucraino, i gruppi consiliari del Movimento Cinque Stelle e della Lista Civica Raggi Ecologia – Innovazione propongono al sindaco Gualtieri di esporre ladellaall’esterno dele delle sedi dei 15 Municipi capitolini.” “Un’iniziativa con cui Roma Capitale può ribail proprio rifiuto netto e deciso allae a ogni pratica antidemocratica che si sta perpetrando in violazione dei più elementari diritti umani in terra ucraina”. Così in un comunicato i gruppi consiliari capitolini M5S e Lista Civica Raggi Ecologia e ...