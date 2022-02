LIVE F1, Test Barcellona 2022 in DIRETTA: Verstappen conquista il primato, problemi per Alonso (Di venerdì 25 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.23 Solo Verstappen è in azione. Attendiamo di scoprire chi si unirà al #1 del gruppo. 10.20 La classifica aggiornata: Verstappen, Red Bull, 1m20.683s, C3 – 20 laps Alonso, Alpine, 1m21.242s, C3 – 12 Norris, McLaren, 1m21.397s, C3 – 17 Leclerc, Ferrari, 1m22.778s, C2 – 15 Vettel, Aston Martin, 1m22.859s, C2 – 14 Gasly, AlphaTauri, 1m23.054s, C4 – 21 Albon, Williams, 1m23.618s, C3 – 13 Russell, Mercedes, 1m24.592s, C2 – 23 Zhou, Alfa Romeo, 1m24.938s, C2 – 12 Mazepin, Haas, 1m26.229s, C3 – 9 10.18 Sono 20 i giri firmati da Verstappen, il più attivo quest’oggi per ora. Ricordiamo che nel day-1 l’olandese ha concluso la giornata passando abbondantemente i 100 passaggi. 10.15 Continua Verstappen! 1.20.683 con gomma C3 per ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.23 Soloè in azione. Attendiamo di scoprire chi si unirà al #1 del gruppo. 10.20 La classifica aggiornata:, Red Bull, 1m20.683s, C3 – 20 laps, Alpine, 1m21.242s, C3 – 12 Norris, McLaren, 1m21.397s, C3 – 17 Leclerc, Ferrari, 1m22.778s, C2 – 15 Vettel, Aston Martin, 1m22.859s, C2 – 14 Gasly, AlphaTauri, 1m23.054s, C4 – 21 Albon, Williams, 1m23.618s, C3 – 13 Russell, Mercedes, 1m24.592s, C2 – 23 Zhou, Alfa Romeo, 1m24.938s, C2 – 12 Mazepin, Haas, 1m26.229s, C3 – 9 10.18 Sono 20 i giri firmati da, il più attivo quest’oggi per ora. Ricordiamo che nel day-1 l’olandese ha concluso la giornata passando abbondantemente i 100 passaggi. 10.15 Continua! 1.20.683 con gomma C3 per ...

Advertising

infoitsport : Test F1 2022 LIVE: in diretta l'ultima giornata in pista - zazoomblog : LIVE F1 Test Barcellona 2022 in DIRETTA: si riparte dopo i problemi per Alonso - #Barcellona #DIRETTA: #riparte - F1inGenerale_ : #F1 | Test Barcellona 2022, day 3 - Cronaca live della sessione mattutina #F1testing - Ruda97_Official : Dopo 45 minuti tutti i piloti hanno almeno un giro cronometrato - LA CLASSIFICA 1) Alonso - 1:21.242 2) Verstappen… - infoitsport : F1 F1 Test Barcellona – Giorno 3 mattina live: scongiurato il rischio pioggia -