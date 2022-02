Libretto postale: modifiche condizioni 2022, le novità (Di venerdì 25 febbraio 2022) Poste Italiane ha pubblicato un avviso riguardante le modifiche delle condizioni applicate ai libretti di risparmio postale. Il Libretto postale è emesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, è garantito dallo Stato Italiano ed è collocato sul mercato da Poste Italiane. Di seguito le varie tipologie disponibili attualmente con il tasso annuo lordo di riferimento. Tipologia Tasso annuo lordo Nominativi ordinari 0,001% Giudiziario 0,001% Nominativi speciali Minorenni 0,01% Offerta Supersmart a 180 giorni 0,40% modifiche condizioni Libretto postale 2022: le novità Nell’avviso pubblicato a fine gennaio 2022 da Poste, si legge che ai sensi del Decreto del Ministero ... Leggi su risparmioggi (Di venerdì 25 febbraio 2022) Poste Italiane ha pubblicato un avviso riguardante ledelleapplicate ai libretti di risparmio. Ilè emesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, è garantito dallo Stato Italiano ed è collocato sul mercato da Poste Italiane. Di seguito le varie tipologie disponibili attualmente con il tasso annuo lordo di riferimento. Tipologia Tasso annuo lordo Nominativi ordinari 0,001% Giudiziario 0,001% Nominativi speciali Minorenni 0,01% Offerta Supersmart a 180 giorni 0,40%: leNell’avviso pubblicato a fine gennaioda Poste, si legge che ai sensi del Decreto del Ministero ...

