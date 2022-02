La "gomma oggetto" per cancellare ombre e riflessi arriva anche sugli smartphone Samsung meno recenti

Advertising

Digital_Day : Le funzioni sono state finora un’esclusiva della gamma Galaxy S22, ma ora sono disponibili su S21, Note, Fold e Fli… -

Ultime Notizie dalla rete : gomma oggetto

TuttoAndroid.net

Presentato lo scorso martedì, lin questione si chiama Batman Tourbillon Watch ed è stato ... uno in pelle nera con impresso il motivo sul petto dell armatura del supereroe DC, uno in...... un po' come lo scrivere a matita, per cancellare, con un colpo dio con un tasto, un errore ... A volte c'è uncomune e banale, a ricordare, con un tocco di sadismo, che la strada per la ...Le funzioni sono state finora un’esclusiva della gamma Galaxy S22, ma ora sono disponibili su S21, Note, Fold e Flip. I plug-in devono essere scaricati dal Galaxy Store e poi attivati all’interno del ...Realizzata con oltre 3.200 kg di gomma riciclata dei Pneumatici Fuori Uso, l’innovativa superficie hi-tech ad alte prestazioni è stata oggetto anche di un concorso per grafici e designer per personali ...