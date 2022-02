I migliori orologi se hai un animo pop

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Cosa c'entrano glicon personaggi pop come Batman o la regina Elisabetta? E con giochi come Space Invaders o il cubo di Rubik? Semplici: a tutti questi miti il mondo delle lancette ha dedicato uno.... Police x The Batman Sono quattro i modelli lanciati da Police, marchio italiano di occhiali eunisex i occasione dell'uscita nelle sale del nuovo film della Warner Bros, The Batman. Tra questi, l’edizione Gotham City, animata da una retroilluminazione all’interno di una cassa in acciaio inossidabile placcato nero di 44 x 52 mm. Il leggendario simbolo dell'uomo pipistrello si illumina sul quadrante scuro connotato da una texture a nido d’ape. La corona prominente posizionata a ore quattro è protetta dal copri-corona funzionale in metallo. A completare l’o, un cinturino in silicone con inserti ...