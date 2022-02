GF Vip | le parole di Signorini su Katia Ricciarelli non passano inosservate | il web si scatena

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 25 febbraio 2022) La puntata numero quarantaquattro del Grande Fratello Vip 6, di ieri, giovedì 24 febbraio 2022 non ha mancato di riservare colpi di scena. I concorrenti del reality show sono, tra l’altro, stati avvisati della situazione delicata dovuta all’attacco militare della Russia in Ucraina. Alfonsoha detto agli inquilini: “Questa mattina ci siamo svegliati con immagini di guerra, a pochi chilometri da noi. Questo senso di sgomento e d’impotenza ci ha invaso, allora come reagire? Non abbiamo soluzione. Siamo qui per fare il nostro lavoro, per intrattenervi, senza pretese”. EliminataIl pubblico ha deciso, attraverso il televoto, che a dover lasciare la casa del GF Vip 6 è stata la tanto criticata. La soprano ha perso in sfida con Davide Silvestri e Nathaly ...