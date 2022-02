Genoa-Inter | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

Advertising

cmdotcom : #GenoaInter: le probabili #formazioni, dove vederla in tv e streaming #SerieA #Genoa #Inter - fasbej : ?? Riparte oggi la sfida #scudetto ???? con il #Milan ?? che attende l’#Udinese ?? a San Siro ?? alle 18.45. L’#Inter ??,… - infoitsport : Dzeko, talismano contro il Genoa. E l’ultima vittoria dell’Inter in A… – CdS - infoitsport : Genoa-Inter, la tattica di Blessin è chiara – CdS - internewsit : Edin #Dzeko si esalta quando vede il #Genoa - -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Inter

... che stasera a Marassi affronterà il. Penultimo in classifica, ma imbattuto da quattro partite, tutte pareggiate. La cura Blessin ha funzionato, prove e risultati alla mano. L'deve però ...TAGS blessinCONDIVIDI Facebook Twitter redazionesportivaCosì Blessin in conferenza ieri con le parole riportate dal Corriere dello Sport L’Inter questa sera volta a Marassi per affrontare il Genoa in un venerdì che potrebbe regalare qualche risvolto ...Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Il Genoa giocherà al Ferraris il match contro l’Inter (fischio d’inizio alle ore 21:00, live match su Pianetagenoa1893.net) e tornano i ...