Genoa-Inter, Blessin: “Credo nella mia squadra, salvezza possibile” (Di sabato 26 febbraio 2022) “Credo in questo momento della mia squadra, nella prima mezz’ora abbiamo fatto molto bene e potevamo anche segnare. Nel secondo, con i cambi e gli infortuni, abbiamo dovuto difendere. Abbiamo dimostrato di saper lottare, alla fine è forse un pareggio fortunoso ma sono impressionato dalla squadra“. Lo ha detto un soddisfatto Alexander Blessin dopo lo 0-0 del Genoa al ‘Ferraris’ contro l’Inter. Quinto pareggio consecutivo per il Grifone che prova ad aggrapparsi alle speranze salvezza. “Dopo ogni partita dico che è possibile, vedremo quanti punti riusciremo a fare. Sono qui per questo, è il mio obiettivo – prosegue il tecnico rossoblù a Sky Sport – L’atteggiamento tattico è stato molto buono, abbiamo avuto delle chance contro un top ... Leggi su sportface (Di sabato 26 febbraio 2022) “in questo momento della miaprima mezz’ora abbiamo fatto molto bene e potevamo anche segnare. Nel secondo, con i cambi e gli infortuni, abbiamo dovuto difendere. Abbiamo dimostrato di saper lottare, alla fine è forse un pareggio fortunoso ma sono impressionato dalla“. Lo ha detto un soddisfatto Alexanderdopo lo 0-0 delal ‘Ferraris’ contro l’. Quinto pareggio consecutivo per il Grifone che prova ad aggrapparsi alle speranze. “Dopo ogni partita dico che è, vedremo quanti punti riusciremo a fare. Sono qui per questo, è il mio obiettivo – prosegue il tecnico rossoblù a Sky Sport – L’atteggiamento tattico è stato molto buono, abbiamo avuto delle chance contro un top ...

