FIFA 22 SILVER STARS SERIES – SERIE STELLE D’ARGENTO

(Di venerdì 25 febbraio 2022) EA Sports ha annunciato tramite un messaggio in game la partenza di un nuovo evento, denominatod’ Argento, a partire da venerdì 25 febbraio. Ogni giorno, per tutta la durata dellasaranno disponibili giocatoria tema come premio negli obiettivi e nelle Sfide Creazione Rosa. Fra i contenuti rilasciati c’è ad esempio la SBC di Kevin De Bruyne in versione Flashback, con overall 74 Ricordiamo che le carteStar sono card speciali, con valutazione overall massima pari a 74, ma con statistiche più elevate rispetto al solito. Tali card possono rivelarsi estremamente utili nel completamento di obiettivi che richiedono l’uso di soli giocatori ...

Advertising

BulkofEli : @Castro1021 SILVER L squad - fifautita : Will Silver Stars promo start today? ?? - FifaFutLeaks : ?? Silver Stars Musonda stats @FutSheriff and criminalfifa [ #FIFA #FUT22 #FIFA22Leaks #FUT22 #fifaleaks ] -

Ultime Notizie dalla rete : FIFA SILVER

Lamezia in strada

...R&D Department developed a special stainless version of the alloy containing a 50/50 gold -... a future which is fused with the key events of our times (World Cup™, UEFA Champions ......calcistico disegnata dal professor Simon Chadwick ecco che attraverso fondi come Fanatics o... Per Uefa ebasterebbe il nome di Gianni Infantino, ex capo della Uefa e ora della, che fa ...EA Sports ha annunciato tramite un messaggio in game la partenza di un nuovo evento, denominato Silver Stars Series, Serie Stelle d’ Argento, a partire da venerdì 25 febbraio. Ogni giorno, per tutta ...Proseguono le SBC su FIFA 22! Stavolta è il turno di quella GS STELLE D’ARGENTO rilasciata in occasione dell’evento Silver Stars Series Anche quest’anno cercheremo, durante tutta la stagione, di ...