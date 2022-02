Federico Rampini e Gad Lerner ospiti di Accordi&Disaccordi stasera alle 22 45 su Nove Con Marco Travaglio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Nuovo appuntamento con l’attualità in diretta sulcon il talk ‘Accordi&Disaccordi’ condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. La puntata di venerdì 25 febbraio22.45 vede comeil corrispondente da Ney York del Corriere della Serae l’editorialista de Il Fatto Quotidiano Gad. In studio si parlerà della guerra scatenata dalla Russia contro l’Ucraina, con grande preoccupazione delle diplomazie europee e i timori per le ricadute sui civili. Come sempre, interverrà anche il direttore de Il Fatto Quotidianoper il suo commento settimanale. ‘Accordi&Disaccordi’ è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile in live streaming e successivamente on demand sul nuovo servizio ...