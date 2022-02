FA’ LA TUA SCELTA – WWE ELIMINATION CHAMBER 2022

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 25 febbraio 2022) ROAD TO BECKY LYNCH vs BIANCA BELAIRVerso il rematch di Summerslam, ma a parti invertite. Becky come campionessa e Bianca come sfidante.Come dico spesso, molto spesso, nulla accade per caso e le storyline lungimiranti portano i risultati. Da quando Becky in estate strappò la cintura a Bianca, le due si affrontarono in altre occasioni ma la questione rimase in sospeso. Prima l’intervento di Sasha Banks, poi il triple threat perso senza essere stata schienata ed infine il 1-on-1 uscita sconfitta in maniera sporca.Tutto giusto, tutto pensato guardando al futuro, che risponde al nome di Wrestlemania.Becky arriva dalla conferma di EC, dove la campionessa e Lita hanno dato vita ad un duello generazionale.Nulla da eccepire. Un match che ha voluto maggiormente valorizzare l’asticella che rappresenta oggi Becky, e che ha voluto sottolineare come Lita sia ancora in grado di fare il suo ...