Draghi, il discorso su Ucraina-Russia: le parole più usate (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ucraina, europea, gas. Sono alcuni dei termini che il premier Mario Draghi ha utilizzato di più nel suo intervento alla Camera e al Senato sulla crisi Ucraina-Russia. “Interessante notare che la parola guerra compare solo 1 volta nel discorso del premier, la parola pace non compare mai, Putin viene nominato solo 1 volta e invece il tema del gas compare 10 volte”, commenta Lucrezia Maggio, Responsabile Analisi Media Intelligence di Volocom, dopo lo studio relativo nel complesso a 2736 parole. Aggettivi più usati: europei: 6; maggiore: 6; ucraino: 6; europeo: 5; russa: 5; italiano: 4; russo: 4; Ucraina: 4; drammatico: 3; europea: 3. Nomi più usati: misure: 13; presidente: 13; forze: 10; gas: 10; governo: 10; settore: 7; crisi: 6; invasione: 6; paesi: 6; ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) –, europea, gas. Sono alcuni dei termini che il premier Marioha utilizzato di più nel suo intervento alla Camera e al Senato sulla crisi. “Interessante notare che la parola guerra compare solo 1 volta neldel premier, la parola pace non compare mai, Putin viene nominato solo 1 volta e invece il tema del gas compare 10 volte”, commenta Lucrezia Maggio, Responsabile Analisi Media Intelligence di Volocom, dopo lo studio relativo nel complesso a 2736. Aggettivi più usati: europei: 6; maggiore: 6; ucraino: 6; europeo: 5; russa: 5; italiano: 4; russo: 4;: 4; drammatico: 3; europea: 3. Nomi più usati: misure: 13; presidente: 13; forze: 10; gas: 10; governo: 10; settore: 7; crisi: 6; invasione: 6; paesi: 6; ...

Advertising

borghi_claudio : Voi sapete che non sono tenero su Draghi ma ho risentito il pezzo del suo discorso, stamane quando ha riferito in a… - ilpost : Zelensky se l’è presa con Draghi: il presidente ucraino ha frainteso un passaggio del discorso di Draghi alla Camer… - SkyTG24 : ??? 'L’ambasciata italiana a Kiev resta aperta e in massima allerta' Il discorso di #Draghi in Parlamento sulla guer… - smilypapiking : RT @convivioblog: Il discorso di #Draghi ha avuto dei momenti particolarmente efficaci e commoventi. Meno male che abbiamo lui come PdC . - Ambrakey1 : RT @borghi_claudio: Voi sapete che non sono tenero su Draghi ma ho risentito il pezzo del suo discorso, stamane quando ha riferito in aula… -