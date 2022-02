Crisi in Ucraina, Buona Destra: ” Marrone chiarisca le proprie posizioni” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il Direttivo Regionale della Buona Destra del Piemonte riflette sulla situazione dell’Ucraina osservando come “Guardiamo preoccupati al primo atto di guerra tra Paesi sovrani, dal ‘45 ad oggi. Una preoccupazione che aumenta analizzando la risposta dell’Occidente che non sembra avere margini sufficienti di successo. Si evidenzia un’Unione Europea sfaldata su posizioni di interesse dei singoli Stati membri ed una politica dell’Alleanza Atlantica balbettante che hanno consegnato alla Russia una posizione di predominanza geopolitica, causata dagli enormi interessi economici russi negli Stati Occidentali” “Al contempo, a Torino abbiamo l’unica sede diplomatica europea del Donbass, una rappresentanza privata aperta dall’Assessore Maurizio Marrone (FDI) le cui posizioni attuali dovrebbero ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il Direttivo Regionale delladel Piemonte riflette sulla situazione dell’osservando come “Guardiamo preoccupati al primo atto di guerra tra Paesi sovrani, dal ‘45 ad oggi. Una preoccupazione che aumenta analizzando la risposta dell’Occidente che non sembra avere margini sufficienti di successo. Si evidenzia un’Unione Europea sfaldata sudi interesse dei singoli Stati membri ed una politica dell’Alleanza Atlantica balbettante che hanno consegnato alla Russia una posizione di predominanza geopolitica, causata dagli enormi interessi economici russi negli Stati Occidentali” “Al contempo, a Torino abbiamo l’unica sede diplomatica europea del Donbass, una rappresentanza privata aperta dall’Assessore Maurizio(FDI) le cuiattuali dovrebbero ...

