Covid: Aifa, 49.361 curati con monoclonali, -40% prescrizioni in 7 giorni (Di venerdì 25 febbraio 2022) Milano, 25 feb. (Adnkronos Salute) - E' sempre più netto il calo delle prescrizioni di anticorpi monoclonali contro Covid-19 in Italia. Negli ultimi 7 giorni monitorati dall'Agenzia italiana del farmaco Aifa, dal 17 al 23 febbraio, le richieste di farmaco sono state 1.036, con una media giornaliera in diminuzione di quasi il 40% (148 contro quasi 246, -39,8%), per un totale di 49.361 a partire dal 10 marzo, quando questi medicinali sono stati autorizzati in via emergenziale in Italia. Sono 272, in costante aumento, le strutture di 21 regioni o province autonome che hanno prescritto queste terapie. E' il quadro che emerge dal 46esimo report Aifa sul monitoraggio di questi farmaci. La maggior parte dei pazienti trattati (22.206) ha ricevuto la combinazione casirivimab-imdevimab, seguita ...

