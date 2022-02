Correa, un titolare con numeri da riserva: ma per l'Inter è incedibile (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ancora ai box. Joaquin Correa questa sera non sarà della partita, sarà costretto a guardare anche Genoa-Inter dalla tv. L'argentino... Leggi su calciomercato (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ancora ai box. Joaquinquesta sera non sarà della partita, sarà costretto a guardare anche Genoa-dalla tv. L'argentino...

Advertising

cmdotcom : #Correa, un titolare con numeri da riserva: ma per l'#Inter è incedibile - Marcellari77 : @AJG_Official E Correa che è stato il giocatore più pagato? R Darmian che era titolare? - ErenYea82110719 : @AJG_Official In compenso Correa, Sanchez e anche Darmian (che a inizio campionato era titolare) sono stati spesso… - MLinea79 : @FootballAndDre1 Parto sempre con Lautaro titolare magari col 3-5-1-1 soprattutto se recupera Correa - Linterista_page : #Inzaghi fa sul serio: torna la difesa titolare, sulle fasce #Dumfries e #Perisic. #Gosens e #Correa forse in panch… -