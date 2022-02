“Compri meno giocatori ma faccia una cosa”, l’appello di De Maggio a De Laurentiis! (Di venerdì 25 febbraio 2022) Valter De Maggio, nel corso della trasmissione Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha analizzato una situazione che potrebbe aver fatto la differenza nella sfida tra Napoli e Barcellona. Di seguito le sue dichiarazioni: Valter De Maggio “Ieri ho visto i giovani del Barcellona che hanno dominato, Pedri ma anche Gavi e gli altri, tutti provenienti dalla cantera. De Laurentiis, quando arrivò, parlò di un progetto che mi aveva affascinato: la “scugnizzeria”, che però è stato accantonato. Quindi faccio un appello al presidente: un acquisto in meno e investimenti seri sul settore giovanile. Un Lozano in meno, un Elmas in meno, un Rrahmani in meno, ma dirotti quei soldi sul settore giovanile. L’ultimo vero talento è stato Insigne 10 anni fa, ora va via e non c’è un ricambio”. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 25 febbraio 2022) Valter De, nel corso della trasmissione Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha analizzato una situazione che potrebbe aver fatto la differenza nella sfida tra Napoli e Barcellona. Di seguito le sue dichiarazioni: Valter De“Ieri ho visto i giovani del Barcellona che hanno dominato, Pedri ma anche Gavi e gli altri, tutti provenienti dalla cantera. De Laurentiis, quando arrivò, parlò di un progetto che mi aveva affascinato: la “scugnizzeria”, che però è stato accantonato. Quindi faccio un appello al presidente: un acquisto ine investimenti seri sul settore giovanile. Un Lozano in, un Elmas in, un Rrahmani in, ma dirotti quei soldi sul settore giovanile. L’ultimo vero talento è stato Insigne 10 anni fa, ora va via e non c’è un ricambio”.

