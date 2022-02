Come funziona il missile Javelin, diventato il simbolo del sostegno americano all'Ucraina (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il missile americano Javelin è un'arma anticarro a guida infrarossi. Per l'esercito ucraino è un potente alleato nel conflitto con la Russia ed è diventato il simbolo del sostegno americano a Kyiv. È pensato soprattutto per eliminare i carri armati nemici. Il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu in una riunione del Consiglio di sicurezza russo ha detto quattro giorni fa che l'Ucraina ha più Javelin di fabbricazione americana di quelli che hanno alcuni paesi della Nato. Ma Come funzionano i Javelin e perché è così importanti? Il Javelin è composto da un lanciatore riutilizzabile, chiamato "Clu" (command launch unit) e da un missile ”Heat”, ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ilè un'arma anticarro a guida infrarossi. Per l'esercito ucraino è un potente alleato nel conflitto con la Russia ed èildela Kyiv. È pensato soprattutto per eliminare i carri armati nemici. Il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu in una riunione del Consiglio di sicurezza russo ha detto quattro giorni fa che l'ha piùdi fabbricazione americana di quelli che hanno alcuni paesi della Nato. Mano ie perché è così importanti? Ilè composto da un lanciatore riutilizzabile, chiamato "Clu" (command launch unit) e da un”Heat”, ...

Agenzia_Ansa : Cos'è e come funziona il vaccino Novavax. Non basato su tecnologia mRna ma 'tradizionale', potrebbe convincere una… - fattoquotidiano : “Funziona proprio come il fucile di mamma e papà”: negli Usa in vendita perfino l’arma per i bambini - giorgio_gori : «Se gli educatori sono terrorizzati da coloro che dovrebbero educare nulla funziona più. Se i genitori si organizza… - e_cicchetti : In un video sul Foglio spieghiamo come funziona il missile Javelin, diventato il simbolo del sostegno americano all… - ilfoglio_it : Il missile #Javelin è un'arma a guida automatica a infrarossi, pensata per eliminare i carri armati nemici. Un meme… -