Calcio | Playoff Mondiali 2022 | l’UEFA ordina partite in campo neutro per Russia e Ucraina

Advertising

SkySport : LAZIO-PORTO 2-2 Risultato finale ? ? #Immobile (19') ? rig. #Taremi (31') ? #Uribe (68') ? #Cataldi (90+5') ? ?… - SkySport : NAPOLI-BARCELLONA 2-4 Risultato finale ? ? #JordiAlba (8') ? #DeJong (13') ? rig. #Insigne (23') ? #Piqué (45') ?… - OA_Sport : La UEFA annuncia lo spostamento in campo neutro dei match di Russia e Ucraina. - mike_de_santis : Felicissimo che la @UEFAcom abbia deciso di non disputare la finale della @ChampionsLeague a San Pietroburgo. Mi a… - DesmondOmon : RT @SkySport: NAPOLI-BARCELLONA 2-4 Risultato finale ? ? #JordiAlba (8') ? #DeJong (13') ? rig. #Insigne (23') ? #Piqué (45') ? #Aubameyang… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Playoff

Le squadre saranno divise in teste di serie (le vincenti della fase a gironi) e in non teste di serie (le qualificate dai). Segui la composizione degli accoppiamenti in tempo ...... che di conseguenza hanno saltato ie torneranno in scena solamente per questi ottavi a ... Olympique Lione e Monaco per la Francia, Eintracht Francoforte e Bayer Leverkusen invece per il...Drastiche decisioni della Uefa alla luce dell’invasione russa in Ucraina. La finale di Champions League in programma il 28 maggio a San Pietroburgo è stata spostata a Parigi, allo Stade de France. La ...Oggi è il giorno dei sorteggi nella sede della Uefa a Nyon, in Svizzera, per gli ottavi di finale di Europa League e Conference League. Per l'Italia, in corsa nelle due coppe, rimangono l'Atalanta e l ...