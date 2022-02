Basciano racconta tutta la verità sulle frasi della Caldonazzo: “In puntata mi sono trattenuto per tutelarla” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Per due giorni tutti i gieffini hanno parlato delle presunte frasi razziste pronunciate da Nathaly Caldonazzo, ma l’unico che le ha sentite entrambe è Alessandro Basciano. Subito dopo la puntata di ieri sera del GF Vip l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha spiegato nel dettaglio ad Antonio Medugno quello che è successo. “Anto quelle parole le ha dette e ho sentito tutto benissimo. Ti dico anche i contesti. La cosa delle zingare era ‘sono due zingare protette dagli zingari‘. Io l’ho riportato alla mia fidanzata e basta. Poi ovvio che Sophie l’ha detto alle sue amiche, ma non sono stato io a farlo. Poi non mi sono sentito troppo in colpa perché un’altra frase sugli zingari l’aveva già detta nella scorsa puntata. Per quanto riguarda la frase sui ‘N’ è ... Leggi su biccy (Di venerdì 25 febbraio 2022) Per due giorni tutti i gieffini hanno parlato delle presunterazziste pronunciate da Nathaly, ma l’unico che le ha sentite entrambe è Alessandro. Subito dopo ladi ieri sera del GF Vip l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha spiegato nel dettaglio ad Antonio Medugno quello che è successo. “Anto quelle parole le ha dette e ho sentito tutto benissimo. Ti dico anche i contesti. La cosa delle zingare era ‘due zingare protette dagli zingari‘. Io l’ho riportato alla mia fidanzata e basta. Poi ovvio che Sophie l’ha detto alle sue amiche, ma nonstato io a farlo. Poi non misentito troppo in colpa perché un’altra frase sugli zingari l’aveva già detta nella scorsa. Per quanto riguarda la frase sui ‘N’ è ...

