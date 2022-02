Barricate contro i rifiuti a Serre | domenica in strada sindaci | cittadini e agricoltori

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Scenderanno in, mobilitando tutto il territorio,, imprenditori agricoli e associazioni ambientaliste, per protestarel’arrivo deiprovenienti dalla Tunisia e che saranno stoccati all’interno del comprensorio militare di. L’appuntamento è per27 febbraio alle ore 10.30 dinanzi all’ingresso sud del comprensorio militare, nella rotatoria di Persano, nel comune di. Ad organizzare la mobilitazione popolare pacifica che da circa una settimana prosegue sul territoriolo stoccaggio dei 213 containers colmi dimisti sequestrati dalla Procura e sui quali pende un’indagine sul traffico ...

