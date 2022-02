ALESSIA MARCUZZI VERSO DISCOVERY CON UN PROGRAMMA ON THE ROAD? L’INDISCREZIONE (Di venerdì 25 febbraio 2022) ALESSIA MARCUZZI si prepara a tornare in tv con un PROGRAMMA on the ROAD? Tanti rumors su trattative con Rai, in realtà mai esistite dicono i bene informati, e con Mediaset, saltate per richieste eccessive della conduttrice riportano altre voci. E ora si riapre il capitolo DISCOVERY, principale interlocutore dopo l’uscita a sorpresa da Cologno Monzese. Chiuso il lungo sodalizio durato 25 anni con Canale 5 e Italia 1, per ALESSIA MARCUZZI si aprirebbero le porte di DISCOVERY e Real Time. Secondo il settimanale Oggi, la conduttrice sogna da tempo di condurre un PROGRAMMA di viaggi, altra sua grande passione dopo le borse e i make-up, passione trasformata in una redditizia attività imprenditoriale. Leggi su bubinoblog (Di venerdì 25 febbraio 2022)si prepara a tornare in tv con unon the? Tanti rumors su trattative con Rai, in realtà mai esistite dicono i bene informati, e con Mediaset, saltate per richieste eccessive della conduttrice riportano altre voci. E ora si riapre il capitolo, principale interlocutore dopo l’uscita a sorpresa da Cologno Monzese. Chiuso il lungo sodalizio durato 25 anni con Canale 5 e Italia 1, persi aprirebbero le porte die Real Time. Secondo il settimanale Oggi, la conduttrice sogna da tempo di condurre undi viaggi, altra sua grande passione dopo le borse e i make-up, passione trasformata in una redditizia attività imprenditoriale.

