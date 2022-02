WWE: Ascolti in rialzo per NXT 2.0 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Martedì notte è andata in onda la puntata di NXT 2.0 ritornato su USA Network, dopo lo spostamento durato un paio su Syfy, così come era stato per RAW. Così come per lo show rosso il ritorno sulla rete abituale ha portato bene ad NXT 2.0 per quanto riguarda gli Ascolti, la puntata ha fatto registrare un totale di 612.000 spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.12. Il ritorno su USA Network e Dolph Ziggler aiutano Questi numeri sono di gran lunga migliori rispetto a quelli della scorsa settimana che erano stati di 525.000 per gli spettatori e di 0.11 per il rating nella fascia 18-49. Sicuramente il ritorno su USA Network è stato un fattore nella risalita degli Ascolti, ma anche la presenza di Dolph Ziggler che ha sfidato e sconfitto Tommaso Ciampa diventando il #1 contender al titolo di NXT di Bron Breakker, ha aumentato ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 24 febbraio 2022) Martedì notte è andata in onda la puntata di NXT 2.0 ritornato su USA Network, dopo lo spostamento durato un paio su Syfy, così come era stato per RAW. Così come per lo show rosso il ritorno sulla rete abituale ha portato bene ad NXT 2.0 per quanto riguarda gli, la puntata ha fatto registrare un totale di 612.000 spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.12. Il ritorno su USA Network e Dolph Ziggler aiutano Questi numeri sono di gran lunga migliori rispetto a quelli della scorsa settimana che erano stati di 525.000 per gli spettatori e di 0.11 per il rating nella fascia 18-49. Sicuramente il ritorno su USA Network è stato un fattore nella risalita degli, ma anche la presenza di Dolph Ziggler che ha sfidato e sconfitto Tommaso Ciampa diventando il #1 contender al titolo di NXT di Bron Breakker, ha aumentato ...

La rivoluzione di Shadid Khan: la sua AEW sta cambiando il mondo del wrestling Ad oggi la WWE continua ad essere in testa per ascolti totalizzati, ma a fine luglio si è verificato un clamoroso sorpasso della AEW nella key demo, cioè la fascia d'età dai 18 ai 49 anni che viene ...

