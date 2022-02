Villaricca | è scontro sul congresso del Pd | cento simpatizzanti scrivono a Letta

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Non si placano le polemiche intorno all’ultimocittadino del Partito Democratico celebratosi nello scorso mese di dicembre. In un documento sottoscritto da circa un centinaio di firmatari – tra esponenti politici e– e indirizzato ai vertici nazionali e locali del PD viene duramente criticato l’ultimodel PD villaricchese e l’azione politica del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Villaricca scontro

Teleclubitalia.it

Spaventoso incidente ieri sera tra Giugliano e. Due auto si sono scontrate, verso le ore 23, tra via Fermi e via Pirozzi, al confine trai due comuni del Napoletano. Dopo l'impatto una delle due auto si è ribaltata. Sul posto sono ...Spaventoso incidente ieri sera tra Giugliano e. Due auto si sono scontrate, verso le ore 23, tra via Fermi e via Pirozzi, al confine trai due comuni del Napoletano. Dopo l'impatto una delle due auto si è ribaltata. Sul posto sono ...Dopo la diciottesima giornata del campionato di Prima Categoria, cambia poco la situazione di classifica. La Virtus Liburia cade clamorosamente nella partita giocata in casa contro l'Atletico Cerreto, ...La Sanciprianese consolida sempre più il primato del Girone A vincendo il sentito scontro diretto contro il Casal di Principe ... con la squadra sannita che ha pareggiato la sfida interna contro il ...