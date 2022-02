Ucraina:Vettel 'F1 non deve correre in Russia,io non vado' ++ (Di giovedì 24 febbraio 2022) "Non posso parlare a nome dell'associazione dei piloti di Formula 1, ma personalmente non voglio correre in Russia e la F1 non dovrebbe correrci. Tante persone stanno morendo per ragioni stupide". L'... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) "Non posso parlare a nome dell'associazione dei piloti di Formula 1, ma personalmente non voglioine la F1 non dovrebbe correrci. Tante persone stanno morendo per ragioni stupide". L'...

Advertising

sportface2016 : +++Crisi in #Ucraina, Sebastian #Vettel: 'Non parteciperò al Gran Premio in #Russia, sono sconvolto'+++#F1 #RussiaUkraineConflict - capuanogio : #Vettel sul GP di #Russia in calendario a settembre: 'È orribile quello che sta succedendo, sono scioccato. Per qua… - SkySportF1 : Guerra in Ucraina, Vettel: 'Non correrò in Russia'. Tutte le reazioni della F1 #SkyMotori #F1 #Fromula1 - Lerstappens : RT @mara_sangiorgio: Sebastian Vettel sempre il primo a parlare in certe situazioni. Su quanto sta succedendo tra Russia e Ucraina e sul po… - BencivengaPierf : RT @capuanogio: #Vettel sul GP di #Russia in calendario a settembre: 'È orribile quello che sta succedendo, sono scioccato. Per quanto mi r… -