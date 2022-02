**Ucraina: Salvini, 'attacco va condannato e fermato, tutti facciano loro parte'** (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "C'è un attacco militare in atto che va condannato, fermato con ogni mezzo necessario, tutti devono fare la loro parte". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Libertà. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "C'è unmilitare in atto che vacon ogni mezzo necessario,devono fare la". Lo ha afil segretario della Lega, Matteo, ai microfoni di Radio Libertà.

