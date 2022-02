**Ucraina: Letta, 'appello a professori, domani parlate con ragazzi di quanto accade'** (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Lancio un appello perchè tutti i professori domani trovino il modo per far parlare e parlino con i loro alunni di quello sta accadendo. E' in gioco la democrazia, tutto quello che si insegna a scuola e credo che tante classi abbiano un bambini ucraini. La scuola sappia dimostrare di stare dentro la storia" . Così Enrico Letta in diretta Instagram su Fanpage. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Lancio unperchè tutti itrovino il modo per far parlare e parlino con i loro alunni di quello stando. E' in gioco la democrazia, tutto quello che si insegna a scuola e credo che tante classi abbiano un bambini ucraini. La scuola sappia dimostrare di stare dentro la storia" . Così Enricoin diretta Instagram su Fanpage.

