Ucraina | la chiamata alle armi del console di Napoli | «Chi vuole può tornare in Patria e imbracciare i fucili»

Advertising

Agenzia_Ansa : Ucraina, la cronaca: dall'attacco alla chiamata alle armi. Alle 4:13 la notizia di esplosioni a Kiev, poi in rapida… - mvssimiliiano : RT @__sonosara: Ho dormito fino alle 23:30 quando ricevo la chiamata del mio ragazzo che mi dice: mi trasferiscono al confine con l’Ucraina… - shesleepsalone_ : RT @__sonosara: Ho dormito fino alle 23:30 quando ricevo la chiamata del mio ragazzo che mi dice: mi trasferiscono al confine con l’Ucraina… - rosanninaaa : RT @__sonosara: Ho dormito fino alle 23:30 quando ricevo la chiamata del mio ragazzo che mi dice: mi trasferiscono al confine con l’Ucraina… - wdymix : RT @__sonosara: Ho dormito fino alle 23:30 quando ricevo la chiamata del mio ragazzo che mi dice: mi trasferiscono al confine con l’Ucraina… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina chiamata

Il console generale dell'a Napoli, Maksym Kovalenko , è scosso anche personalmente per le notizie che giungono da Kiev. 'Ho anche io - ha spiegato - la mia famiglia in'. La feluca ...... la Nato saràa fare la scelta più difficile da quando è stata fondata al termine della Seconda Guerra Mondiale. Lasciare che la Russia si "riprenda" l'sarebbe uno smacco troppo ...I numerosi membri della comunità ucraina, che – ricorda Kartysh “è la quinta in ... da cui – racconta – “ho ricevuto una chiamata di solidarietà e di vicinanza”. Ancora non sono arrivate a Kartysh, ...La ballerina ucraina, che ha lasciato il proprio paese da piccola, è preoccupata per i propri parenti e non vuole leggere notizie incontrollate sui social ...