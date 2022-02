Ucraina | è iniziata l’invasione russa

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Èdell’. Secondo il presidente russo Vladimir Putin, non si tratta di una guerra, ma di una missione militare speciale. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede l’aiuto del presidente americano Biden. Èdell’? È cominciata la tanto temuta invasionedell’. L’ordine di attacco di Putin è arrivato nella

La Russia invade l': com'èla guerra Intanto, nella capitale Kiev e in altre città dell'sono state segnalate esplosioni. L'attacco è stato lanciato dopo una richiesta di aiuto ...Commenta per primo E'l'invasione dell'da parte della Russia. Alle 4 del mattino italiane, Vladimir Putin ha lanciato 'un'operazione militare speciale', un vero e proprio attacco totale. Il presidente ...Il presidente ucraino Volodymir Zelensky ha dichiarato di aver parlato con il presidente americano Joe Biden e che gli Stati Uniti hanno già iniziato a preparare l’assistenza internazionale dopo ...Buongiorno. La guerra in Ucraina è iniziata. Alle 4 del mattino italiane, Vladimir Putin ha lanciato quella che ha definito «un’operazione militare speciale», che col passare dei minuti si è rivelata ...